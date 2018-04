ROMA – Da Nyon, sede della Uefa, partirà oggi un’indagine immediata sul gravissimo ferimento da parte di ultrà romanisti nei confronti di un tifoso irlandese del Liverpool, poco prima della partita di semifinale di Champions League nella città inglese. Sean Cox, 23 anni, lotta tra la vita e la morte, è in coma, avendo riportato gravi danni cerebrali (al punto che la moglie sta meditando addirittura di lasciarlo andare).

La Roma non rischierebbe pesanti squalifiche e nemmeno quella del campo: guardando ai precedenti, e considerando che i fatti si sono svolti in trasferta, le responsabilità della società sono limitate, per cui il match di ritorno ci sarà e sarà molto probabilmente non a porte chiuse. Ma non va sottovalutata l’eco drammatica dei fatti: la Uefa si era subito detta “choccata”: una multa anche molto pesante è da mettere in conto. A meno che non si decida di dare un segnale molto forte.