Roma-Liverpool streaming-diretta tv, dove vederla

ROMA – Roma-Liverpool (orario 20.45), partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League. La gara di andata è terminata sul punteggio di 5-2 per il Liverpool (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE).

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Roma-Liverpool sarà visibile in chiaro su Canale 5, o in alternativa su Premium Sport per gli abbonanti al servizio Premium: in diretta streaming la gara di Champions League verrà trasmessa tramite Premium Play, il sito ufficiale di Canale 5 e di Sport Mediaset grazie a smartphone, pc e tablet.

Roma-Liverpool, le probabili formazioni della partita

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Manè.