ROMA – Tifosi dei Reds in fila a piazzale della Canestre a Villa Borghese per salire sugli autobus diretti allo stadio per Roma vs Liverpool.

Diversi quelli che nell’attesa, nonostante il divieto, bevono birra in bottiglie di vetro o in bicchieri di plastica.

I tifosi inglesi intonano cori della loro squadra. Prima di salire sui bus i Reds vengono perquisiti dalle forze dell’ordine.