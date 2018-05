ROMA, STADIO OLIMPICO – Roma-Liverpool verrà ricordata anche per il gollonzo del pareggio dei giallorossi.

Il Liverpool ha trasformato un cross innocuo nel più incredibile degli autogol. Van Dijk ha rinviato il pallone sul corpo di Milner sorprendendo il suo portiere Karius.

In questo modo la Roma è tornata in partita anche se ci vorrà un miracolo sportivo nel secondo tempo per passare il turno.

Il video con l’autogol di Milner