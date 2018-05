ROMA – Villa Borghese super blindata per la semifinale di Champions League di stasera tra Roma e Liverpool all’Olimpico. In piazzale delle Canestre è stato allestito, infatti, il punto di raccolta dei tifosi del Liverpool da dove ‘scortarli’ a bordo di autobus fino all’Olimpico.

Diversi i mezzi blindati e gli agenti, anche a cavallo, a presidiare la zona. Impiegati inoltre i cinofili. Dodici i pullman pronti a partire per lo stadio, ma al momento sono pochi i tifosi dei Reds presenti a piazzale delle Canestre. Diversi i supporter sono stati avvistati nei locali del centro storico.

Alcuni, non rispettando il divieto in vigore da ieri, erano in strada con bottiglie di alcolici che sono state sequestrate.Sono partiti da piazzale delle Canestre a Villa Borghese i primi autobus con i tifosi dei Reds diretti allo stadio Olimpico per assistere alla partita Roma-Liverpool.

Prima di salire sui bus i tifosi sono stati controllati dalle forze dell’ordine. Intanto al punto di concentramento dei Reds stanno arrivando altri gruppi di tifosi che sventolano le sciarpe della loro squadra e intonano cori.