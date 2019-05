Roma, e se tornasse Luciano Spalletti? L’ipotesi è quotata a 7.50

ROMA – E se alla fine alla Roma… tornasse Luciano Spalletti? Da poche ore il tecnico di Certaldo non è più l’allenatore dell’Inter. Al suo posto, a Milano, è sbarcato Antonio Conte. E ora, dopo che Conte ha occupato la prima casella libera in Italia è partito il toto-allenatori. Il puzzle è complesso. E’ complesso perché per ora in Italia sono diverse le squadre senza allenatore: c’è la Juventus, il Milan, la Roma, ci sono i dubbi di Inzaghi alla Lazio e i dubbi della Fiorentina su Montella. Chi occuperà le varie caselle? Chi occuperà la casella della Roma? Conte sicuramente no. Lo aveva già chiarito settimane fa. Alla Roma ha detto no anche Gian Piero Gasperini che ha preferito restare a Bergamo e godersi l’anno in Champions League.

La Roma, che in queste ore deve anche fare i conti col caso di De Rossi e dintorni, dopo il no di Conte e Gasperini per ora naviga a vista in cerca di un allenatore adatto alla situazione. E tra le nebbie spunta l’ipotesi più clamorosa: il ritorno nella capitale di Luciano Spalletti. Ipotesi a cui sembrano credere anche gli scommettitori.

Il rientro tra i giallorossi, ancora in piena caccia al nuovo allenatore, è offerto a 7,50 sul tabellone Snai, che colloca in seconda battuta il trasferimento a un club cinese, a quota 10,00.

Tra le altre ipotesi, sebbene più remote, ci sono Monaco, Sampdoria, Milan o la guida di una nazionale, tutte a 15,00; al momento, comunque, come riferisce Agipronews, la pista più battuta è un periodo di riposo almeno fino a fine luglio, a 1,50.

Fonte: Adnkronos.