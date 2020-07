In occasione della presentazione della nuova maglia della Roma, per la stagione 2020-2021, Dzeko e Zaniolo si sono tolti dal mercato giurando fedeltà ai giallorossi.

Il bosniaco è stato chiaro: “Questa maglia è come una seconda pelle per me”, il baby fenomeno italiano si è espresso in maniera simile: “Amo questa maglia, è come quando ti innamori”.

Dopo le parole di Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini sulla nuova maglia presentata oggi dai canali social ufficiali della Roma, arrivano anche quelle di Nicolò Zaniolo finito al centro di un caso per la convocazione con la Spal, prima negata e poi concessa.

La divisa, che verrà utilizzata nella stagione 2020/21, sarà l’ultima con il logo Nike. Il numero 22 giallorosso, sul proprio profilo Instagram e su quello del club, ha commentato il nuovo kit così:

“È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”.

La nuova maglia dei giallorossi.

La Roma e la Nike presentano la divisa Home per la stagione 2020-21.

Gli iconici colori del club sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfondibilmente giallorosso.

Nel 2020 ricorre il 40° anniversario del successo della Roma nella coppa nazionale del 1979-1980, che giunse al termine di un biennio che, a partire dal dicembre del 1978, vide il Club scendere in campo con delle divise affettuosamente soprannominate ‘ghiacciolo’, della ‘mitica’ Pouchain (molto ambita dai collezionisti), per via delle tonalità utilizzate e del particolare design realizzato da Piero Gratton, ideatore del lupetto.

Richiamandosi a quel periodo, nelle maglie per il 2020-2021 sul petto dei giocatori saranno presenti delle fasce orizzontali che rievocheranno quell’accostamento cromatico.

“E’ bello vedere una maglia che mostra colori della Roma con un design originale”, afferma il centrocampista Lorenzo Pellegrini.

“Indossare una maglia ispirata a quelle divise così avveniristiche per l’epoca sarà speciale sia per la squadra sia per i tifosi”.

Il nuovo Home kit dell’AS Roma è composto da maglia, pantaloncini e calzettoni rosso intenso.

Le fasce orizzontali si estendono in corrispondenza del petto, partendo dal giallo e sfumando verso l’alto attraverso l’arancione fino al rosso.

“Questo kit è una moderna interpretazione di una delle divise più famose e non convenzionali della Roma di sempre”, afferma Scott Munson, VP di Nike Football Apparel. “Abbiamo adottato un design lineare a strisce sfumate, utilizzando i colori rappresentativi e tradizionali del club per creare un kit che speriamo il team e i tifosi indossino con orgoglio.”

La parte superiore della maglia è caratterizzata da una banda rosso scuro che corre da spalla a spalla inglobando il girocollo.

Lo stesso colore rosso scuro è presente sul bordo delle maniche e sulle strisce lungo i fianchi della maglia.

Sui pantaloncini sono riportati il numero di squadra in bianco e dettagli gialli, mentre i calzettoni sono decorati con lo stesso motivo cromatico della maglia.

La parola “Roma” appare in corrispondenza del polpaccio e anche all’interno della girocollo a sottolineare il senso di orgoglio per la maglia e per la città. (fonte ANSA).