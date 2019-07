ROMA – Gianluca Petrachi ha messo la terza. Il nuovo direttore sportivo della Roma ha messo a segno il suo terzo colpo in pochi giorni di attività. L’acquisto di Mancini non è ancora ufficiale ma le parti hanno raggiunto un accordo praticamente su tutto. Bisogna solamente capire se si tratterà di una operazione a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

All’Atalanta andranno 24 milioni di euro (21 fissi più 3 legati a dei bonus facilmente raggiungibili), a Mancini andranno complessivamente 10 milioni di euro (contratto di cinque anni a due milioni di euro netti a stagione).

Mancini dovrebbe essere l’unica cessione importante dell’Atalanta. Nelle ultime ore Percassi ha parlato e ha fatto sapere che: “Il mercato? Per me è finito”.“Con Luis Muriel abbiamo aggiunto un attaccante straordinario a un reparto che era già straordinario di suo – osserva -. La rosa non richiede chissà quali ritocchi, non dimentichiamoci di essere arrivati terzi”.

“Il calciomercato estivo è fatto di accelerazioni e frenate, non credo che ci serva granché davanti, col miglior reparto avanzato del campionato: i 103 gol in tutta la stagione parlano da soli – prosegue Percassi -. Zapata, Ilicic e Gomez restano. Stiamo alla finestra cercando di cogliere le opportunità che si presenteranno. Ma con Muriel e la conferma del prestito di Pasalic abbiamo centrato due colpi fondamentali”. Le dichiarazioni di Percassi sono state riportate dall’Ansa.

Mancini non sarà l’ultimo acquisto della Roma. I giallorossi devono dare una sistemata al loro reparto offensivo. Dzeko è in uscita, Defrel anche, e nemmeno Schick è sicuro della conferma al cento per cento. Schick ha offerte da Premier League e Bundesliga e potrebbe decidere di lasciare la Capitale per cercare fortuna altrove.

Resta aperto il discorso tra Roma e Juventus per Zaniolo e Higuain. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.