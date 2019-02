Roma-Milan streaming e diretta tv, dove vedere la partita di Serie A

Visualizza questo post su Instagram

La partita più importante per la squadra nella gara di ritorno inizierà domani contro l’AC Milan. Abbiamo due soluzioni per stare bene in campionato sia per vincere o vincere.. Forza Roma 💛❤ Domani 8:30 p.m 🕕 Stadio olimpico ⚽ Arbitro: Fabio Maresca ⚽ in bocca al lupo .. ❤💛 . . #RomaMilan #Totti #Florenzi #Derossi #ddr #Roma #asroma #AsR #forzaroma #dajeroma #francescototti #ilcapitano #calcio #legend #hero #best #Goal #goals #Football #soccer #Seriea #Champ #uefa #ronaldo #messi #juventus #milan #barcelona #realmadrid#433