ROMA – In caso As Roma continua a tenere banco il tema allenatore. La Roma ha incontrato Antonio Conte diverse volte e ha presentato una offerta considerata più che competitiva. I giallorossi si attendevano una risposta affermativa del tecnico pugliese ma questa ancora non è arrivata. Antonio Conte sta prendendo tempo perché la Roma non sarebbe in cima alle sue preferenze. Conte starebbe aspettando Juventus e Inter (in questo ordine).

Roma offre triennale a Mourinho. Giallorossi infastiditi dal comportamento di Conte.

L’ex allenatore del Chelsea sogna il ritorno alla Juventus ma per riuscire nel suo intento deve sperare nella rottura tra Massimiliano Allegri ed il club bianconero. Scenario non semplice perché Allegri ha detto che vuole restare alla Juventus, anche se vuole chiarire diverse cose sul calciomercato, e anche Agnelli e Nedved lo hanno confermato ufficialmente sulla panchina dei campioni d’Italia in carica. Senza rottura tra Allegri e la Juve, non ci sarebbero possibilità per Conte.

La seconda scelta del tecnico pugliese sarebbe l’Inter ma anche in questo caso la situazione non è semplice. Spalletti sta migliorando il rendimento della scorsa stagione. Sta chiudendo il campionato al terzo posto, dopo il quarto della stagione precedente. Il tecnico di Certaldo si sta meritando la conferma sul campo con due qualificazioni alla Champions League consecutive. Non solo, Spalletti ha un contratto lungo e ricco con l’Inter ed esonerarlo significherebbe pagare due stipendi piuttosto pesanti. Scenario non gradito da Zhang. Quindi l’unica speranza per Conte è la rottura tra Spalletti e l’Inter con le dimissioni del tecnico toscano ma in questo momento sembra uno scenario improbabile.

La Roma è infastidita dal comportamento di Conte e si sarebbe mossa con José Mourinho. Stando a quanto scrive l’Equipe, i giallorossi avrebbero offerto un triennale al tecnico che ha conquistato il triplete, proprio ai danni della Roma, quando guidava l’Inter. Questa offerta convincerà Conte a dire subito sì ai giallorossi? Lo sapremo nelle prossime ore.