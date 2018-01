ROMA – Radja Nainggolan, dopo il video di Capodanno che tanto ha fatto discutere, non è stato convocato per la gara contro l’Atalanta.

Lo comunica in conferenza stampa Eusebio Di Francesco, ancora prima di iniziare con le domande dei giornalisti: “La linea guida dettata dalla società, condivisa da me e accettata da Radja, è questa. Non sarà convocato, chi rappresenta la Roma deve avere un modo di fare continuativo, certi errori non sono più accettabili. Chi sbaglierà pagherà nello stesso modo. Abbiamo ponderato questa decisione – aggiunge Di Francesco – perché era una situazione anomala, siamo qui per dare una mentalità vincente, anche nei comportamenti. Una situazione simile non mi è mai accaduta, Nainggolan sa quello che ha fatto, oltretutto se l’è fatto da solo il video, ma si è preso le sue responsabilità. Totti – conclude Di Francesco – era con Monchi nello spogliatoio perché rappresenta la società, conosce i calciatori e ci può aiutare”.