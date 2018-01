ROMA – La trattativa tra l’Evergrande di Fabio Cannavaro e la Roma per l’acquisto di Nainggolan è entrata nel vivo la scorsa settimana e anzi, se non ci fosse stato un intoppo, poteva essere già conclusa. L’allenatore ex campione del mondo (dopo aver parlato a suo tempo con Di Francesco) ha già contattato al telefono il belga, ricevendo un assenso di massima. Pronti 50 milioni per la Roma.

Tutto fatto? Non ancora perché c’è stato un intoppo per “colpa” della luxury tax, che di fatto raddoppia per i club cinesi il costo di un qualsiasi affare sopra i 6 milioni. In altre parole: se il Guanghzou pagasse 50 milioni alla Roma, ne dovrebbe altri 44 (ovvero i 50 meno i 6 milioni della franchigia) alla Federcalcio cinese. Ecco perché si starebbe studiando un affare in prestito con obbligo di riscatto.

Come scrive La Gazzetta dello Sport: