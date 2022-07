Roma-Nizza, dove vedere l’amichevole dei giallorossi in streaming e diretta tv: orario e probabile formazione. Prosegue il giro di amichevoli in Portogallo della Roma di José Mourinho. Dopo Sunderland, Portimonense e Sporting Lisbona, i giallorossi sono impegnati questa sera 23 luglio nell’amichevole contro i francesi del Nizza. C’è grande entusiasmo attorno alla squadra, soprattutto dopo l’arrivo di Paulo Dybala. Sale l’attesa per vederlo finalmente in campo con la nuova maglia. Roma-Nizza, dove vederla.

Roma-Nizza, orario e dove vederla in diretta streaming

L’amichevole dei giallorossi contro il Nizza si gioca all’Estadio Municipal di Albufeira, fischio d’inizio alle ore 20. La partita è disponibile in diretta tv esclusiva su DAZN.

Roma-Nizza: le probabili formazioni

Naturalmente i tifosi giallorossi attendono l’esordio di Dybala che però dovrebbe partire dalla panchina ma che quasi sicuramente giocherà uno spezzone di partita. Occhi puntati anche su un altro acquisto di questa sessione di mercato, Nemanja Matic, pupillo di Mourinho.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

NIZZA (4-4-2): Boulhendi; Atal, Daniliuc, Nahounou, Lotomba; Bouanani, Lemina, Trouillet, Belahyane; Claude-Maurice, Brahimi.