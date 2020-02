GAND (BELGIO) – La Roma ha sofferto sul campo del Gent ma ha strappato un pareggio prezioso che le permette di qualificarsi per gli ottavi di finale di Europa League in virtù della vittoria per uno a zero maturata nella gara di andata dello Stadio Olimpico. Kluivert, su assist di Mkhitaryan, ha risposto alla rete iniziale di David.

Europa League, Gent-Roma 1-1: ai giallorossi basta un guizzo di Kluivert.

La Roma ha giocato un buon primo tempo dove ha segnato un gol con Kluivert e ha colpito un palo con Kolarov. Prima della rete dell’olandese, c’è stato il gol di David che è stato bravo ad infilarsi tra Spinazzola e Mancini ed a battere Pau Lopez da due passi.

Nella ripresa, i giallorossi sono praticamente spariti dal campo. Le statistiche parlano chiaro, i padroni di casa hanno calciato per ben 22 volte verso la porta della Roma. Per fortuna della squadra allenata da Paulo Fonseca, gli avversari non sono stati lucidi sotto porta e non sono stati precisi nelle conclusioni dalla lunga distanza.

Questa Roma non ha ancora superato la crisi di inizio 2020. Il risultato di stasera è il terzo utile consecutivo dopo la vittoria della gara di andata ed il successo contro il Lecce ma la squadra di Fonseca ancora non convince e si regge soprattutto su alcune giocate sporadiche dei suoi calciatori di maggior livello.

Oggi il gol di Kluivert è nato da una invenzione di un campione come Mkhitaryan. Troppo poco se si vuole fare strada in Europa. Tra qualche ora, i giallorossi conosceranno il nome della loro avversaria negli ottavi di finale di Europa League dato che il sorteggio si svolgerà venerdì a ora di pranzo.