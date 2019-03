ROMA – “I giocatori devono lottare e mostrare che hanno le p….(gli attributi). Nessuno ha più alibi”. È durissimo il commento di James Pallotta alla pesante sconfitta della Roma col Napoli. Il ko per 4-1 all’Olimpico ha indotto il presidente ad alzare la voce attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Twitter giallorosso: “Tutti sanno cosa è andato storto quest’anno e per questo abbiamo dovuto cambiare. Ma il tempo delle scuse è finito. La partita con la Spal è inaccettabile, quella di oggi è stata anche peggiore”.

Roma in crisi, Ranieri: “Non sono pentito di essere tornato”

“Gli altri corrono di più e ti mettono in mezzo. È difficile lavorare, ma non ci arrendiamo.

Questo è poco ma sicuro e cercheremo di fare del nostro meglio”.

Nonostante l’1-4 incassato in casa per mano del Napoli, Claudio Ranieri cerca di dare la scossa all’ambiente giallorosso. “Siamo tutti sulla stessa barca, anche se io sono salito da poco.

Cerchiamo di portarla in porto nel modo migliore – aggiunge il tecnico – Pentito di essere tornato? Mai. E non penso a dimettermi. Sono venuto sapendo cosa c’era in ballo.

La sconfitta di oggi contro il Napoli, che arriva dopo quella di Ferrara, complica tremendamente il cammino della Roma in campionato. Adesso è sempre più difficile sperare nella qualificazione alla prossima Champions League ed anche la qualificazione alla prossima Europa League è a rischio perché la Roma ha tante squadre vicine in termini di punti in classifica.

fonte: Ansa.