LONDRA (INGHILTERRA) – “Sono molto dispiaciuto dal dover constatare che le mie parole in un convegno a Londra siano state deliberatamente mal interpretate. Non accetto manipolazione alcuna da parte dei media”. Comincia così il post pubblicato sul sito della Roma. Le dichiarazioni portano la firma del presidente James Pallotta e arrivano all’indomani degli striscioni contro di lui esposti nella zona di Tor di Valle, dove sorgerà il nuovo stadio di proprietà.

“A una domanda sulla sicurezza negli stadi che mi è stata posta a ‘Leaders in Sports’, ho risposto citando un incontro con il capo della Polizia, richiesto ed ottenuto per chiedere un ripensamento sulla scelta di introdurre delle barriere divisorie sugli spalti – spiega Pallotta nel messaggio -. Un anno e mezzo: tanto è durato il confronto con le istituzioni per la rimozione delle barriere.

Un confronto che ci ha visto impegnati a far capire quanto quel provvedimento fosse iniquo nei confronti dei nostri tifosi: colpiva in modo generalizzato tutta la Curva Sud e non chi, effettivamente, si fosse reso protagonista di atti che violavano la legge”.