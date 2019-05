ROMA – La Roma è al lavoro per decidete chi sarà il prossimo allenatore. Dopo i no di Conte e Gasperini, il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, che però ancora deve essere ufficializzato, avrebbe già individuato il nome giusto per la panchina giallorossa. Il nome è quello di Sinisa Mihajlovic, attualmente al Bologna.

Nei vari sondaggi fatti (anche Giampaolo, De Zerbi e Gattuso sono in lizza) il profilo del serbo è considerato quello con le caratteristiche più congeniali per il momento che attraversa la Roma. Tra Petrachi e Mihajlovic c’è un rapporto di profonda stima. Il ds apprezza di Mihajlovic l’abilità nel far giocare bene le sue squadre, l’idea offensiva di calcio, il carisma e le qualità da leader. Nei primi contatti tra le parti, riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, i dirigenti giallorossi avrebbero visto la giusta scintilla negli occhi dell’allenatore, che accetterebbe l’ipotesi Roma al netto anche del suo passato nella Lazio, dove ha giocato per dal 1998 al 2004. (fonte SKY SPORT)