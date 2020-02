ROMA – L’esperienza di Gianluca Petrachi con la Roma è già ai titoli di coda. L’ex ds del Torino potrebbe saltare subito dopo le sue dichiarazioni su Dan Friedkin, probabile nuovo proprietario della Roma. In ogni caso verrà mandato via al termine del campionato.

Roma, Petrachi verso l’addio. Ecco quali sono i possibili sostituti.

Per gli americani è fondamentale che la squadra si qualifichi alla Champions League, obiettivo non facile da conseguire dopo la brutta sconfitta di Bergamo. Lo scorso anno, vennero cacciati sia Di Francesco, che Monchi, che Ranieri dopo la mancata qualificazione alla Champions League. Quest’anno lo stesso destino potrebbe toccare a Petrachi.

Il ds non ha convinto né per le sue dichiarazioni, né per le sue operazioni di calciomercato (che poi sono la cosa più importante…). Gli acquisti fatti da Petrachi non hanno convinto, ed infatti la squadra è fuori dalla zona Champions League, ed il ds non è stato in grado di vendere i calciatori in esubero che pesano maggiormente alle casse della società giallorossa (Diego Perotti, Javier Pastore e Juan Jesus).

Andiamo a vedere quali potrebbero essere i sostituti di Petrachi. Il numero uno della lista giallorossa è Andrea Berta ma non sarà facile strapparlo all’Atletico Madrid. La prima alternativa è Faggiano, direttore sportivo che ha fatto benissimo a Parma, ma i giallorossi dovranno strapparlo all’Inter visto che anche i nerazzurri sono interessati a lui.