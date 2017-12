La Roma cerca il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Roma-Qarabag è in programma martedì 5 dicembre allo stadio Olimpico di Roma. Calcio d’inizio previsto per le ore 20:45.

Di Francesco deve fare a meno dello squalificato Bruno Peres, dentro Florenzi nel ruolo di terzino destro. Ballottaggio Pellegrini-Strootman a centrocampo, torna Fazio in difesa accanto a Manolas. Davanti probabile il tridente El Shaarawy-Dzeko-Perotti.

Gurbanov si affida alla prima punta Ndlovu, supportato dai tre trequartisti Elyounoussi, Michel e Madatov. Richard Almeida e Garayev a fare da schermo davanti alla difesa.

Le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

QARABAG (4-2-3-1): Sehic; Medvedev, Dashdemirov, Rzezniczak, Agolli; Richard Almeida, Garayev; Elyounoussi, Míchel, Madatov; Ndlovu.

La gara sarà visibile in chiaro su Canale 5 e agli abbonati Mediaset Premium, in particolare su Premium Sport 2 (canale 271) e Premium Sport 2 HD (canale 281). Sarà inoltre visibile anche in streaming attraverso Premium Play per gli abbonati.