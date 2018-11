ROMA – La Roma vince sul campo del Cska Mosca e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale. La matematica certezza ancora non c’è, ma potrebbe arrivare il prossimo 27 ottobre dopo la sfida con il Real Madrid allo stadio Olimpico.

Con i 9 punti in classifica, i giallorossi hanno portato a cinque punti il vantaggio sui russi, unica altra concorrente ad un posto agli ottavi di finale. Alla Roma basterebbe dunque raccogliere almeno un punto nelle ultime due partite, quella con i campioni d’Europa e l’ultimo atto a Plzen del 12 dicembre. Addirittura la qualificazione potrebbe arrivare anche con un ko con i blancos, se il Cska Mosca non dovesse battere il Viktoria Plzen nel prossimo turno. In ballo, inoltre, anche il primato nel girone, che lo scorso anno fu il lasciapassare per la cavalcata fino alla sfortunata semifinale persa con il Liverpool.

Queste le partite del gruppo G:

Real Madrid-Roma 3-0

Viktoria Plzen-Cska Mosca 2-2

Roma-Viktoria Plzen 5-0

Cska Mosca-Real Madrid 1-0

Roma-Cska Mosca 3-0

Real Madrid-Viktoria Plzen 2-1

Cska Mosca-Roma 1-2

Viktoria Plzen-Real Madrid

Roma-Real Madrid

Cska Mosca-Viktoria Plzen

Viktoria Plzen-Roma

Real Madrid-Cska Mosca