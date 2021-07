Roma, quando gioca? Il calendario delle amichevoli: il 31 luglio il Siviglia, il 7 agosto il Betis

Quando gioca la Roma? Archiviata l’amichevole col Porto (1-1), la truppa guidata da José Mourinho giocherà la prossima amichevole contro il Siviglia. La partita si giocherà il 31 luglio, sabato, alle 18.30 e verrà trasmessa in diretta su Sky.

Roma-Betis Siviglia, quando si gioca e dove vederla

Il 7 agosto poi, un sabato, sarà la volta dell’amichevole contro il Betis Siviglia. La partita si giocherà alle 22 e per ora non è prevista alcuna copertura televisiva. Resta in dubbio la data del 4 agosto. La Roma infatti per quella data potrebbe giocare ancora un’amichevole ma ancora non è stata confermata nessuna avversaria.

Fin qui, lo ricordiamo, la Roma ha giocato contro il Montecatini (10-0), la Ternana (2-0), la Triestina (1-0), il Debrecen (5-2) e il Porto (1-1).

Roma, Mourinho dopo l’amichevole col Porto: “Habemus squadra”

“Buonissimo allenamento contro il Porto che comincia la stagione l’8 agosto. È stato un test importante per noi che invece cominciamo il campionato il 22. Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi”. Così Josè Mourinho, su Instagram, all’indomani dell’1-1 nel match amichevole contro la squadra di Coincecao. Lo Special One conclude con un ringraziamento al Porto, che prima del match gli ha consegnato una targa commemorativa della Champions vinta nel 2004. “Grazie presidente per il bellissimo regalo” ha chiosato il tecnico.