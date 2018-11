ROMA, STADIO OLIMPICO – Roma-Sampdoria 3-0, gol: Juan Jesus 20′, Patrik Schick 59′ e Stephan El Shaarawy 72′. Partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A.

72′ Terzo gol della Roma. Stephan El Shaarawy ha trovato una rete da cineteca con un destro a giro che non ha lasciato scampo a un incolpevole Audero.

64′ Rigore assegnato alla Roma per un fallo di mano di Colley su tiro di El Shaarawy. L’arbitro è andato a consultare il var e ha deciso di togliere il tiro dagli undici metri ai giallorossi.

59′ Gol della Roma. El shaarawy avvia l’azione, Kolarov crossa nel mezzo e Schick insacca da due passi.

54′ Irrati concede rigore alla Sampdoria per un contatto tra Manolas e Ramirez ma il VAR lo salva da un brutto errore e gli fa capire che in realtà il greco non ha toccato l’attaccante della Sampdoria. Si resta sull’1-0 per la Roma.

20′ Gol della Roma. Bryan Cristante colpisce di testa verso la porta. La sua conclusione a rete si trasforma in un assist per Juan Jesus che segna comodamente a porta vuota.

Juan Jesus Goal HD – AS Roma 1-0 Sampdoria 11.11.2018 #RomaSamp https://t.co/omzMn8mwBx — GOALS (@Soccer_LENS2) 11 novembre 2018

FORMAZIONI UFFICIALI Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Schick. All. Di Francesco Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Ronaldo Vieira, Praet; Ramirez; Defrel, Caprari. All. Giampaolo

