Roma-Sampdoria streaming e diretta tv, dove e quando vederla

ROMA – Roma-Sampdoria si gioca domenica 11 novembre 2018 alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Roma e Sampdoria sono in cerca di riscatto dopo un ultimo turno di campionato piuttosto negativo. La Roma non è andata oltre all’1-1 sul campo della Fiorentina mentre la Sampdoria è crollata in casa contro il Torino del “Gallo” Belotti.

CALENDARIO SERIE A 2018 2019 DODICESIMA GIORNATA | GIORNATA 12

L’anticipo di venerdì 9 novembre 2018

Frosinone-Fiorentina ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 10 novembre 2018

Torino-Parma ore 15 – SKY

Spal-Cagliari ore 18.00 – SKY

Genoa-Napoli ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 11 novembre 2018

Atalanta-Inter ore 12.30 – DAZN

Chievo-Bologna ore 15.00 – SKY

Empoli-Udinese ore 15.00 – DAZN

Roma-Sampdoria ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Lazio ore 18.00 – SKY

Milan-Juventus ore 20.30 – SKY

