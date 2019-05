BOSTON – Maurizio Sarri volerà a Boston, negli Stati Uniti, nella città di James Pallotta per una partita amichevole tra la squadra di Londra ed i New England Revolution. Sarri sarà a Boston per motivi di lavoro ma oltre a giocare questa amichevole con il Chelsea potrebbe avere un incontro con James Pallotta in chiave Roma. Il tecnico del Chelsea è uno degli allenatori preferiti dai giallorossi per il dopo Claudio Ranieri e nelle ultime ore ha dichiarato: “Non so se resterò al Chelsea. Dipende dalle scelte della società”.

Sarri alla Roma? Solamente se il Chelsea lo esonera. Altrimenti resterà a Londra.

C’è solamente un modo per vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Roma. Il tecnico toscano potrebbe diventare il nuovo allenatore dei giallorossi solamente in caso di esonero. A quel punto, potrebbe accettare l’offerta della Roma per rimettersi in gioco nel nostro Paese. In caso contrario, l’ex allenatore del Napoli resterebbe sulla panchina del Chelsea.

Ranieri conferma l’addio dopo Roma-Juventus: “A fine stagione vado via”.

“Un gran Mirante ci ha tenuto in piedi nel primo tempo ma sono soddisfatto della partita. Noi dobbiamo continuare a crederci. Anche se non tutto dipende da noi, dobbiamo arrivare in fondo con la coscienza a posto”. Così l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, dopo la vittoria sulla Juventus.

“Dove sono stato ho cercato sempre di impostare una lealtà di rapporto con i giocatori, esigo il massimo da loro, quando ci si allena e si va in campo bisogna dare il massimo”, ha detto ancora Ranieri ai microfoni di Sky Sport. “Il mio futuro? Io ho firmato fino a fine stagione, non voglio darmi speranze” (fonte Ansa).