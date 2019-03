Roma, Sarri-Higuain per tornare a volare: il piano del club giallorosso

ROMA – Maurizio Sarri più Gonzalo Higuain per tornare al top. Questo sarebbe il piano della Roma per la prossima stagione stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Claudio Ranieri avrebbe firmato un contratto di tre anni per traghettare la squadra in Europa con la consapevolezza di non essere il tecnico per la prossima stagione. Ranieri non dovrebbe essere allontanato ma dovrebbe essere introdotto nei quadri societari come direttore tecnico.

Roma, Sarri-Higuain per rilanciare il progetto giallorosso

Per la sua successione, la Roma avrebbe già incassato il sì di Gasperini dell’Atalanta e di Giampaolo della Sampdoria ma i due tecnici di Serie A sarebbero solamente un “piano b” per il club giallorosso che avrebbe invece in Maurizio Sarri l’obiettivo principale per rilanciare la squadra verso grandi traguardi.

Maurizio Sarri è il grande obiettivo di James Pallotta su suggerimento del suo braccio destro Franco Baldini. Sarri e Baldini sono amici da molti anni ed i loro figli sono anche in affari insieme. Sarri avrebbe maturato l’idea di lasciare il Chelsea dopo molte incomprensioni con la proprietà ma allo stesso tempo il tecnico italiano non vuole rinunciare ai 6 milioni di euro stagionali del suo ricco contratto. La Roma sarebbe disposta a soddisfare le sue richieste economiche come ha fatto il Napoli con Ancelotti. Il club giallorosso sarebbe disposto a soddisfare anche le sue richieste tecniche e Sarri sarebbe stato chiaro in merito, per l’attacco vorrebbe Gonzalo Higuain, attaccante che si è portato anche al Chelsea.

Fino a poco tempo fa, Higuain era uno degli attaccanti più costosi del mondo. La Juventus, per acquistarlo, ha dovuto spendere ben 90 milioni di euro. Ma nell’ultimo anno, Higuain è caduto in disgrazia. Al Milan ha deluso, fino a fine panchina al giovane Cutrone, ed al Chelsea non sta convincendo ed il club inglese avrebbe già deciso di non riscattarlo. Higuain non ha mercato e la Roma potrebbe approfittare di questa cosa per prenderlo dalla Juventus ad un prezzo di favore. Anche perché la Juventus è interessata ad alcuni calciatori nella rosa della Roma come Manolas e Zaniolo e per questo motivo potrebbe aprirsi un discorso di mercato più ampio tra i due club.

fonte: Il Corriere dello Sport.