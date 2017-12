ROMA – Roma-Sassuolo, partita terminata sul punteggio di 1 a 1, è stata caratterizzata da un ampio utilizzo del var.

L’arbitro Orsato di Schio ha utilizzato il var per giudicare due episodi chiave della partita. Prima ha annullato una rete di Edin Dzeko, valutandolo in posizione di fuorigioco, poi ha fermato anche Alessandro Florenzi per lo stesso motivo.

Dal labiale di Orsato si capisce che dice che è fuorigioco. La posizione di Alessandro Florenzi era regolare e l’unico episodio dubbio in questa azione è un contatto tra Under e Missiroli, nato da una posizione di partenza di fuorigioco del turco.