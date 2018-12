ROMA – La Roma ha vinto 3-1 contro il Sassuolo ma Duncan, calciatore dei neroverdi, non ha accettato il verdetto del campo e ha protestato sui social dopo che la Goal Line Technology ha stabilito che la palla non aveva varcato interamente la linea al momento del tentato autogol di Patrik Schick.

“Tranquilli che non è gol. Andiamo avanti con la vergogna rovinando il calcio scegliendo chi deve vincere la partita prima” “Il Var a che serve? Non vedono neanche i gol. Questo è fuori solo per quelli che non hanno occhi. Tranquilli che la palla non ha superato tutta la linea, mancava sto c***o”.

La reazione social al tweet di Duncan dopo Roma-Sassuolo

Il gol non dato al Sassuolo col Var…e noi juventini immaginiamo gia’ cosa sarebbe successo se…ormai siamo abituati #duncan — manuel petrucci (@petrucci_manuel) 26 dicembre 2018

Duncan dice la sua su Roma-Sassuolo 3-1: “No gol? Solo per chi non ha occhi…” https://t.co/0MFHaMatLu — Canale Sassuolo (@CanaleSassuolo) 26 dicembre 2018