Roma-Sassuolo, VIDEO: Schick sfiora autogol clamoroso. Non è gol per pochi millimetri

ROMA – Schick è stato il migliore in campo di Roma-Sassuolo con il gol e il rigore guadagnato ma prima di diventare l’eroe della partita ha rischiato di segnare un clamoroso autogol. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Sassuolo, ha deviato la palla verso la sua porta. Traversa, riga e poi la palla si è allontanata dalla porta. Schick è stato salvato dalla “Goal Line Technology” che ha sentenziato che la palla non aveva oltrepassato del tutto la linea di porta. Questione di millimetri ma tanto è bastato per non rovinare la partita all’attaccante ceco.

Il quasi autogol di Schick e il suo gol

El no gol de Schick es milimétrico 😵 pic.twitter.com/aKmUEkKghA — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 26 dicembre 2018