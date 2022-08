Roma-Shakhtar Donetsk, dove vedere l’amichevole dei giallorossi in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. La Roma di José Mourinho gioca la sua ultima amichevole estiva prima dell’inzio del campionato. L’avversario è lo Shakhtar Donetsk. Nell’ultima partita i giallorossi hanno vinto e convinto contro il Tottenham di Antonio Conte e si preparano con grande entusiasmo, grazie a una campagna acquisti eccezionale, all’inizio ufficiale della stagione. Nella prima partita di campionato la Roma gioca in casa della Salernitana il 14 agosto. Roma-Shakhtar Donetsk dove vederla.

Roma-Shakhtar Donetsk, orario e dove vederla in diretta streaming

Cresce l’attesa per l’inizio ufficiale della stagione giallorossa, complice un grande mercato e l’aspettativa di migliorare i risultati ottenuti nella precendente stagione. In casa Roma c’è grande attesa anche per vedere un nuovo acquisto in campo, Georginio Wijnaldum, in prestito dal Psg. La Roma gioca la sua ultima amichevole estiva contro lo Shakhtar Donetsk in casa all’Olimpico il 7 agosto, fischio d’inizio alle 20:45. E’ possibile vedere la partita in diretta in esclusiva su Dazn per gli abbonati.

Roma-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanze; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

SHAKHTAR (4-1-4-1): Trubin; Konoplya, Bondar, Kozik, Korniienko; Stepanenko; Kashchuk, Bondarenko, Sudakov, Mudriyk; Totovytsky.