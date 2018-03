ROMA – Martedì 13 marzo si giocherà Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Fischi d’inizio alle ore 20:45.

I giallorossi vanno a caccia della qualificazione al turno successivo e allo Stadio Olimpico dovranno rimontare la sconfitta per 2-1 patita all’andata.

Roma-Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in Tv in chiaro su Canale 5. Naturalmente la partita sarà trasmessa anche in diretta tv su Mediaset Premium, sui canali 370 e 380 (in HD), in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, Perotti.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra.

I precedenti

I giallorossi hanno affrontato la squadra ucraina cinque volte in Champions League: due volte nel 2006/07 nella fase a gironi (una vittoria in casa 4 a 0 e una sconfitta in trasferta 1 a 0), due volte negli ottavi nel 2010/11 (due sconfitte per 3-2 e 3-0) e il 21 febbraio nell’andata degli ottavi di finale. Il bilancio totale è di una vittoria e quattro sconfitte.

L’arbitro

Il match sarà diretto dall’arbitro spagnolo Undiano Mallenco, assistito da Roberto Alonso e Juan Yuste. Gli addizionali d’area saranno Juan Martinez Munuera e José María Sanchez Martinez, mentre il ruolo del quarto uomo sarà affidato a Raúl Cabanero.

Tre i precedenti tra la Roma e il fischietto di Pamplona (due vittorie e un pareggio). L’ultimo risale al girone della Champions League 2010/11, con i giallorossi capaci di battere il Bayern Monaco in rimonta per 3 a 2 all’Olimpico. Andando a ritroso, ecco gli altri due incontri: Bordeaux-Roma 1-3 (Girone Champions League 2008/09) e Roma-Strasburgo 1-1 (Girone Coppa Uefa 2005/06). Sono tre anche i precedenti tra Mallenco e lo Shakhtar Donetsk, e anche in questo caso il bottino è di due vittorie e un pareggio.