ROMA- Le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League Siviglia-Roma e Inter-Getafe sono state appena rinviate dalla Uefa perché la Spagna ha vietato i voli da e per l’Italia per frenare il contagio da coronavirus.

La Uefa si è messa subito in contatto con i quattro club per risolvere la questione al più presto perché non vuole ritardi sulla tabella di marcia dell’Europa League.

Così è arrivata la seguente proposta: decidere le qualificate ai quarti di finale di Europa League con due gare secche, da giocare su campi neutri, al posto delle partite di ritorno.

In questo modo, la Uefa non avrebbe ritardi sulla tabella di marcia perché le vincenti di Siviglia-Roma e Inter-Getafe andrebbero ad aggiungersi alle altre sei squadre qualificate per i quarti di finale di Europa League.

Per ora non è una decisione ufficiale, è solamente una proposta che la Uefa ha fatto ai quattro club. Proposta che eviterebbero alle squadre di giocare in Italia o in Spagna, due Nazioni colpite drammaticamente dal coronavirus.

Una scelta analoga potrebbe essere fatta anche per Barcellona-Napoli di Champions League, partita che dovrebbe disputarsi tra sette giorni in Spagna. La Uefa avrebbe proposto ai due club di giocarla in campo neutro per bypassare il divieto imposto dal governo spagnolo.