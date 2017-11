Roma-Spal diretta, formazioni ufficiali dalle 18 (Serie A)

ROMA – Roma-Spal (orario 18.30) – Partita valida come anticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

Probabili formazioni di Roma-Spal. Roma (4-3-3): 1 Alisson, 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman, 14 Schick, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. (28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 15 Moreno, 55 Castan, 24 Florenzi, 33 Emerson, 30 Gerson, 17 Under, 48 Antonucci). All.: Di Francesco. Squalificati: De Rossi. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Karsdorp, Nainggolan, Defrel, Perotti.

Spal (3-5-2): 1 Gomis; 6 Cremonesi, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 88 Grassi, 14 Mattiello; 9 Bonazzoli, 43 Paloschi. (17 Poluzzi, 92 Marchegiani, 2 Oikonomou, 12 Konate, 8 Bellemo, 11 Rizzo, 18 Schiavon, 20 Mora, 24 Vitale, 10 Floccari, 22 Borriello). All.: Semplici.

Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Meret, Della Giovanna, Antenucci, Costa, Salamon, Vaisanen. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 1.13; 6.75; 14.00.

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal

“Dopo il pari col Genoa ho detto ai ragazzi che non si può più sbagliare, sia negli atteggiamenti sia nel preparare le gare perché davanti vanno veramente forte. Non ci possiamo permettere passi falsi”. Eusebio Di Francesco mette in guardia la Roma, staccatasi dalla testa della classifica dopo l’unico punto fatto a Marassi. Per il tecnico giallorosso è necessario ritrovare subito la vittoria per restare in corsa per il titolo. “Abbiamo rispetto per la Spal, verrà all’Olimpico a giocarsi la partita e sarà un avversario da prendere con le molle perché se entriamo in campo con la mentalità sbagliata può farci male” conclude l’abruzzese alla vigilia.

“”Napoli-Juventus? Mi auguro possa finire con un bel pareggio così rimaniamo tutte quante lì” aggiunge poi Di Francesco, spettatore interessato dello scontro diretto del San Paolo. “Cosa invidio a Sarri e Allegri? L’invidia non fa parte della mia vita né del mio modo di lavorare, ma il fatto di poter allenare una squadra per tanto tempo dà sicuramente tanti vantaggi” conclude il tecnico giallorosso.