ROMA, STADIO OLIMPICO – Un unico episodio da moviola nel corso del primo tempo di Roma-Spal ma estremamente importante. Al 37′, Luca Pellegrini ha steso Lazzari lanciato a rete.

L’arbitro Pairetto ha assegnto il rigore ma ha detto a Petagna di non calciarlo subito. L’arbitro ha voluto confrontarsi con l’addetto al var e solamente dopo ha deciso di confermare la sua decisione. Petagna ha battuto Olsen dagli undici metri e ha portato in vantaggio la Spal.

Gli highlights di Roma-Spal

45′ – Fine primo tempo, Spal in vantaggio a Roma grazie al rigore trasformato da Petagna e assegnato per un fallo ingenuo di Pellegrini su Lazzari.

37′ – Rigore assegnato per fallo di Luca Pellegrini su Lazzari. Dagli undici metri non ha sbagliato Petagna.

rigore perché Pellegrini stende lazzari #romaSpal pic.twitter.com/W2omSR7LDh — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

16′ – El Shaarawy lancia Dzeko con un tocco di prima intenzione, l’attaccante bosniaco si divora il gol calciando sul corpo di Milinkovic Savic

1′ – La prima conclusione è della Roma, Under ha superato in dribbling un avversario ma ha sparato alto da buona posizione

#romaSpal numero pazzesco di spidi gonzales under pic.twitter.com/SmRnjxEJFx — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Luca Pellegrini; Nzonzi, Cristante; Cengiz Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Costa; Petagna, Paloschi. All.: Semplici.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

