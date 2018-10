Roma-Spal streaming e diretta tv, dove vedere Serie A

ROMA, STADIO OLIMPICO – Roma-Spal, partita valida come anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport il 20 ottobre alle ore 15.00. Verrà trasmessa in diretta streaming su SkyGo.

La Roma è sesta in classifica mentre la Spal occupa il 14° posto. La Roma parte favorita per il successo perché sta attraversando un ottimo periodo di forma. La Spal sta perdendo qualche colpo dopo un ottimo avvio di campionato ma al rientro, dopo la sosta per le partite delle Nazionali, può succedere davvero di tutto con le squadre che hanno pochissime certezze non avendo avuto a disposizione alcuni calciatori.

20/10 15.00 Roma-SPAL Sky

Roma-Spal, i tweet più popolari

Lo show di #Florenzi in #RomaSPAL: Recupero palla ✅

Dribbling con colpo di tacco 😍

Tunnel 🔝 👏 @Florenzi pic.twitter.com/caDvzvBx5m — AS Roma (@OfficialASRoma) 2 dicembre 2017

“Segnare è sempre bello ma farlo all’Olimpico sotto la nostra Curva è ancora più speciale” 🎥 Il video integrale delle parole di #Pellegrini dopo #RomaSPAL ➡️ https://t.co/bn6SG2XlAP pic.twitter.com/8GAbvoSR2e — AS Roma (@OfficialASRoma) 3 dicembre 2017

Per #RomaSPAL aprirà ‘La Magica Land’! Dalle 16:40 spazio ai bambini con uno speciale “Siamo la Roma Junior” direttamente dal village! I partecipanti saranno selezionati tra il pubblico 🤗🤗🤗

Tutte le info sul Fan Village: https://t.co/mieC9VYCO5#ASRoma pic.twitter.com/lxKYxtcoAc — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 novembre 2017