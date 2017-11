Roma-Spal streaming – diretta tv, dove vederla (Serie A)

Roma-Spal, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Roma-Spal CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA – Roma-Spal (orario 18.30), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Roma-Spal. Roma (4-3-3): 1 Alisson, 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman, 14 Schick, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. (28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 15 Moreno, 55 Castan, 24 Florenzi, 33 Emerson, 30 Gerson, 17 Under, 48 Antonucci). All.: Di Francesco. Squalificati: De Rossi. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Karsdorp, Nainggolan, Defrel, Perotti.

Spal (3-5-2): 1 Gomis; 6 Cremonesi, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 88 Grassi, 14 Mattiello; 9 Bonazzoli, 43 Paloschi. (17 Poluzzi, 92 Marchegiani, 2 Oikonomou, 12 Konate, 8 Bellemo, 11 Rizzo, 18 Schiavon, 20 Mora, 24 Vitale, 10 Floccari, 22 Borriello). All.: Semplici.

Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Meret, Della Giovanna, Antenucci, Costa, Salamon, Vaisanen. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 1.13; 6.75; 14.00.

“Schick titolare? Oggi farò le mie scelte, vedremo poi se partirà dal primo minuto o se entrerà a gara in corso. Sono contento che si sia allenato con continuità e senza problemi, le sue qualità le consociamo. C’è una chance anche per Under: giocherà o lui o Schick”.

Queste le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia dell’anticipo di campionato dell’Olimpico con la Spal. Partita in cui mancherà invece Nainggolan: “Sicuramente non verrà convocato per via di un affaticamento dovuto alle tante partite giocate – dice Di Francesco -. Perotti? Anche lui deve essere valutato, decideremo oggi senza rischiare niente. Difficilmente sarà in campo dal primo minuto, valuteremo se portarlo in panchina”.

Assente, ma per squalifica, anche De Rossi espulso a Marassi. “Come ho gestito il caso di Daniele? Per prima cosa gli ho dato uno schiaffo – rivela il tecnico -, lo stesso che lui ha dato a Lapadula… Al di là delle battute, credo che abbia sbagliato anche se non è la prima volta che succede, ma con me personalmente è la prima volta che accade. Si è scusato pubblicamente, e nei momenti di difficoltà le persone non vanno abbandonate ma aiutate”.

L’allenatore della Roma si sofferma sul discorso disciplinare: “C’è un regolamento della società e uno interno allo spogliatoio condiviso, fatto da me assieme ai giocatori, e Daniele pagherà le conseguenze. Ci saranno dei provvedimenti come è giusto che sia, poi però si riparte da zero con maggiore attenzione negli atteggiamenti perché non ci possiamo più permettere di fare determinati errori”.