ROMA – Roma-Spal, primo anticipo del venerdì del campionato italiano di calcio di Serie A, è iniziata con un colpo di scena.

Felipe ha steso Edin Dzeko lanciato a rete dopo appena nove minuti di gioco. L’arbitro Abisso ha ammonito il calciatore della Spal ma ha ricevuto una segnalazione dal suo assistente e quindi ha deciso di utilizzare il var.

Dopo aver visualizzato l’azione nello schermo, ha capito che aveva sbagliato decisione e grazie al var ha espulso Felipe.

Check out this awesome video: Felipe Gets Direct Red Card For Foul On Dzeko Due To VAR vs Roma! https://t.co/ny6UOIDCKK

— WF Productions (@productionsWF) 1 dicembre 2017