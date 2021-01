Roma-Spezia 4-3, Fonseca come Mazzone: esultanza per il gol di Pellegrini al 94′ e panchina salva. Il tecnico portoghese, a forte rischio esonero, ha salvato il posto grazie ad un gol segnato al 94′ dal capitano Lorenzo Pellegrini.

Roma ampiamente rimaneggiata tra infortuni e caso Dzeko, eppure i giallorossi hanno lottato fino all’ultimo secondo per portare a casa i tre punti. Evidentemente i calciatori che sono scesi in campo oggi remano dalla parte dell’allenatore.

La Roma ha giocato meglio dello Spezia ma, come avvenuto in Coppa Italia, ha sciupato occasioni da rete in quantità industriale. Lo Spezia ha saputo sfruttare alcuni errori individuali piuttosto clamorosi per restare in partita. Ma alla fine si è arresa alla magia del capitano giallorosso Pellegrini.

Dopo la rete di Pellegrini, Fonseca ha abbandonato la sua panchina per correre verso i suoi ragazzi. I calciatori che gli avevano appena salvato il posto. La sua esultanza ha ricordato molto quella di Mazzone in un famoso Atalanta Brescia.

Mazzone aveva promesso ai tifosi dell’Atalanta che, in caso di rimonta, sarebbe andato ad esultare sotto la curva. E così fu. Oggi non c’erano i tifosi allo stadio ma comunque Fonseca è corso sotto la curva per festeggiare la vittoria con i suoi ragazzi.

Fonseca non è stata salvato solamente da Pellegrini ma anche da Borja Mayoral. Lo spagnolo, schierato al posto di Dzeko, ha segnato una doppietta e ha servito un gran passaggio di tacco in occasione della rete di Karsdorp. Qui l’immagine con l’esultanza di Fonseca insieme ai calciatori.