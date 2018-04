ROMA – Uno sponsor per scaramanzia. L’annuncio dello sponsor sulle magliette della Roma, arrivato alla vigilia della trasferta che vedrà impegnati i giallorossi domani sera, 24 aprile, ad Anfield Road contro il Liverpool, nella semifinale di andata di Champions League, sembra quasi voler cancellare quel 30 maggio di 34 anni fa.

Una coincidenza? Forse, ma proprio in quella notte che molti tifosi romanisti reputano come “l’incubo da cancellare” al più presto, la Roma giocò con la maglietta bianca senza sponsor. Una scritta, quella dell’allora main sponsor Barilla, che venne cancellata proprio in quella serata.

Trentaquattro anni dopo, anche se questa volta si tratterà di una semifinale, la Roma giocherà con la maglia bianca ma con su scritto, in rosso, Qatar Airways. Uno sponsor che in casa Roma mancava dal 26 maggio 2013, altra data infausta per il popolo giallorosso.