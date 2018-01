Roma, brutto infortunio: ecco quanto dovrà stare fermo il campione

ROMA – Tegola pesante in casa Roma il giorno dopo il ko in casa con la Sampdoria. Patrick Schick, assente domenica sera a causa di un problema fisico accusato nella rifinitura, è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno messo in evidenza postumi distrattivi nel terzo prossimale del muscolo retto femorale sinistro con quota di edema muscolo-fasciale. L’attaccante ceco, spiega lo staff medico giallorosso, ha già intrapreso il percorso riabilitativo idoneo al recupero. Schick dovrebbe essere indisponibile per circa due settimane (out con Verona e Benevento) creando quindi più di un problema di scelta a Di Francesco e alla società, che in queste ore sta trattando la cessione di Dzeko al Chelsea.