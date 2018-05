ROMA – Svelata la nuova maglia della Roma che i giocatori indosseranno nella stagione 2018-2019. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] La squadra giallorossa vestirà con la nuova tenuta già in occasione della partita di domenica sera, 13 maggio, contro la Juventus.

Come si legge sul sito ufficiale della Roma: “Il concept della divisa riprende un elemento della storia antica: la Lorica Hamata, l’armatura in maglia metallica indossata dai romani che è stata riportata in vita dalla fantasia che caratterizza la nuova casacca giallorossa. La grafica corre lungo il corpo della maglia, di color rosso intenso, dando l’impressione di un’armatura metallica che i giocatori indosseranno per affrontare le sfide sul campo”.

“Questa trama rappresenta il legame imprescindibile tra la Roma, la città e i suoi tifosi in ogni angolo del mondo. Anche il resto della maglia è dello stesso color rosso intenso, con sfumature sulle maniche che conferiscono un tocco di modernità. Lo swoosh e il girocollo aggiungono un elemento decorativo e garantiscono la piena rappresentazione dei colori del club e della città. La nuova maglia Home verrà indossata per la prima volta dai giocatori in occasione della partita di campionato Roma-Juventus e sarà messa in vendita, in contemporanea, su nike.com, asromastore.com e presso tutti gli AS Roma Store a partire da giovedì 17 maggio”.