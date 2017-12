Roma-Torino diretta, formazioni ufficiali dalle 17.30 (Coppa Italia)

As Roma-Torino 17.30.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Skorupski; Bruno Peres, Moreno, Juan Jesus, Emerson; Gerson, Gonalons, Strootman; Under, Schick, El Shaarawy.

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N’Koulou, Lyanco, Barreca; Acquah, Gustafson, Obi; Iago Falque, Belotti, Ljajic.

Col Torino chi ha giocato meno, a Torino la migliore formazione possibile. Eusebio Di Francesco ha le idee chiare in vista del doppio impegno ravvicinato Coppa Italia-campionato che metterà in palio da un lato il passaggio ai quarti e dall’altro punti pesanti nella corsa scudetto. Per lo scontro diretto con la Juventus in programma sabato sera all’Allianz Stadium il tecnico della Roma ha intenzione di affidarsi all’undici più in forma, e difficilmente riproporrà dal primo minuto Dzeko e Schick assieme. L’attaccante ceco dovrebbe partire titolare, e nel ruolo da prima punta, mercoledì all’Olimpico nella partita contro la formazione granata. Ai suoi fianchi agiranno il giovane turco Under e uno tra Gerson ed El Shaarawy, col ‘Faraone’ in predicato di rigiocare anche coi bianconeri (stavolta in un tridente con Dzeko e Perotti). Il turnover però riguarderà tutti i reparti, incluso il portiere con Alisson che finora ha sempre giocato e che invece si accomoderà in panchina per lasciare l’impegno di Coppa Italia al collega Skorupski. In difesa già annunciato poi l’impiego di Emerson sulla fascia mancina, mentre su quella opposta ci sarà Bruno Peres. La coppia centrale sarà la stessa vista proprio in campionato col Torino e sarà formata da un altro brasiliano, Juan Jesus, e Moreno. In mezzo al campo, infine, Nainggolan e De Rossi lasceranno spazio a Pellegrini e Gonalons, e torneranno a formare il centrocampo tipo con Strootman contro la Juventus. E proprio della gara coi bianconeri ha parlato Bruno Conti: “E’ una gara giusta in questo momento, è bene confrontarsi, il campionato è ancora lungo e non può essere questa una partita che stabilisce chi vince lo scudetto – le sue parole a Roma Radio -. Di Francesco? Ha saputo organizzare un gruppo unito anche nei rapporti e questo è molto bello. La prima cosa che sta facendo è tenere serena la piazza e far capire ai calciatori che c’è un gruppo importante, lo stanno seguendo nel modo giusto. Lo vediamo anche nei momenti di difficoltà, rimane lo stesso e non cambia e questo è importante. È nato saggio”.

