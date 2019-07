ROMA – Fra Roma e Trastevere, un derby della capitale che fino a oggi aveva 18 precedenti, non poteva certo finire 1-1 come accadde il 28 maggio del 1933, però dalla squadra del Rione, protagonista da tre anni in Serie D, era lecito attendersi qualcosa di più, nonostante abbia schierato qualche rincalzo di troppo.

Così è finita 10-1, punteggio che rispecchia le tre categorie di differenza fra le due squadre impegnate in questa amichevole precampionato che a Trigoria ha fornito spunti interessanti. Il Trastevere è una squadra più forte del Tor Sapienza incontrato dai giallorossi pochi giorni fa e spera di vincere il suo girone di Serie D.

C’è gente che sembra già a buon punto nella preparazione, come Cengiz Under, Perotti e il giovanissimo Antonucci, e ora al tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca non rimane che continuare gli esperimenti in attesa che vengano inseriti in squadra Zaniolo, che per ora si allena a parte, e Veretout, che ha appena svolto le visite mediche.

Di sicuro il tecnico riproverà con il modulo del 4-2-3-1 che, ormai lo si è capito, è il suo preferito e con il quale intende impostare la sua Roma.

I gol sono stati segnati da: 3′ Dzeko, 7′ Kolarov, 20′ Ünder, 22′ Antonucci, 30′ Dzeko, 47′ pt Lorusso, 48′ pt Cristante, 48′ D’Urso, 49′ Schick, 58′ Perotti, 87′ Defrel.

Calciomercato, la Roma ha ufficializzato l’acquisto di Jordan Veretout dalla Fiorentina.

Jordan Veretout è ufficialmente un giocatore della Roma. Lo ha comunicato il club giallorosso che fa sapere di aver preso il giocatore in prestito per un milione, l’obbligo di acquisto a titolo definitivo per 16 milioni e un bonus fino a due milioni. Il centrocampista classe 1993 ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2024.

“Sono molto felice di giocare in questo grande club, con grandi giocatori – le sue prima parola affidate al sito del club – Avrò l’occasione e la fortuna di condividere questa esperienza con grandi compagni di squadra”. Veretout nelle sue due stagioni a Firenze ha totalizzato 75 presenze segnando 15 reti (fonte Ansa).