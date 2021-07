Roma-Triestina dove vederla in diretta tv e streaming: orario, canale e formazioni dell’amichevole

Continua la preparazione in vista della prossima stagione della Roma, che oggi, 21 luglio, affronta la Triestina: tutto sulle formazioni e su dove vederla in diretta tv e streaming.

Terza amichevole per la Roma di Mourinho, che dopo la sfida contro il Montecatini (10-0) e quella contro la Ternana (2-0) affronta la Triestina in un test per mettere sulle gambe minuti in vista della prossima stagione che prenderà il via per i giallorossi il 19 agosto, nella sfida europea di Conference League.

Roma-Triestina dove vederla in diretta tv e streaming

Roma-Triestina si giocherà oggi, mercoledì 21 luglio, allo stadio Stadio Nereo Rocco, a Trieste. Calcio d’inizio fissato alle ore 19:30. La partita sarà visibile in diretta tv su Sportitalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre). Il match tra Triestina e Roma sarà disponibile anche in diretta streaming su Sportitalia (sul sito ufficiale e sull’app mobile) e su Roma TV+, visibile sul sito ufficiale della Roma.

Probabili formazioni Roma-Triestina

Mourinho dovrà far a meno di Darboe, out a scopo precauzionale a causa di un lieve affaticamento muscolare. Non saranno della partita il nuovo acquisto Rui Patricio, Veretout e Calafiori. Dzeko sarà il terminale offensivo di riferimento, supportato da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Struna, Capela, Coppola, Lopez; Giorico, Calvano, Maracchi; Gomez, Di Massimo, Petrella.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Villar, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.