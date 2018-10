ROMA, STADIO OLIMPICO – Roma-Viktoria Plzeň 0-0. Partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Roma (4-3-3): Queste le probabili formazioni di Roma-Viktoria Plzen, partita di Champions League in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico: Roma (4-3-3): 1 Olsen, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 7 Lo. Pellegrini, 17 Under, 9 Dzeko, 34 Kluivert. (83 Mirante, 5 Juan Jesus, 15 Marcano, 18 Santon, 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy, 14 Schick). All.: Di Francesco.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): 1 Kozacik, 14 Reznik, 44 Pernica, 4 Hubnik, 8 Limbersky, 6 Prochazka, 17 Hrosovsky, 11 Petrzela, 7 Horava, 19 Kovarik, 15 Krmencik. (16 Hruska, 2 Hejda, 9 Zeman, 24 Havel, 25 Cermak, 26 Kolar, 37 Reznicek). All.: Vrba. Arbitro: Raczowski (Polonia) Quote Snai: vittoria Roma 1.33; pareggio 5.25; vittoria Viktoria Plzen 8.75.

Prepartita, Florenzi: “Roma ha superato la crisi? Dobbiamo dare di più…”

“Se la crisi è superata? Non lo dico, voglio che questa Roma dia di più. Dobbiamo fare in modo di metterci alle spalle questo momento dando un segnale di continuità”. Così Alessandro Florenzi in vista dell’impegno allo Stadio Olimpico col Viktoria Plzen, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

“Cosa è cambiato da Bologna al derby? Tutto parte dalla testa, sapevamo di dover rimettere le idee a posto. Ora siamo sulla strada giusta – aggiunge l’esterno in conferenza stampa -. Speriamo di replicare il percorso fatto in Europa lo scorso anno, è il nostro obiettivo anche se sappiamo che sarà molto difficile e dipenderà da tanti fattori. Per noi è veramente importante, sarà la prima in casa e vogliamo fare bella figura”.

