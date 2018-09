Roma Viktoria Plzen streaming e in diretta tv, dove vederla. Roma – Viktoria Plzen si sfideranno martedì 2 ottobre alle ore 21:00 per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Roma – Viktoria Plzen, Gruppo G, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. La partita si potrà assistere anche il live streaming, solo per gli abbonati Sky, su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Precedenti

La Roma proverà a ripetere il risultato dell’unico precedente a Roma, quando si è imposta per 4-1 nella fase a gironi di Europa League 2016-2017. Edin Dzeko in quell’occasione ha siglato una tripletta mentre Martin Zeman è stato l’autore del gol della bandiera del Plzen. La gara di ritorno in Repubblica Ceca di quella stagione è invece terminata 1-1 con le reti di Diego Perotti al quarto minuto e Marek Bakos sette minuti dopo, con la Roma che ha chiuso il girone al primo posto e i cechi al terzo.

Incroci e curiosità

Dzeko ha giocato in Repubblica Ceca col Teplice dal 2005 al 2007, e nel 2005 ha giocato in prestito all’Usti nad Labem. L’attaccante giallorosso ha segnato 16 gol in 43 presenze col Teplice. Sembre Dzeko ha segnato in trasferta (3-0) e in casa (4-2) nelle vittorie del Manchester City sul Plzen nella fase a gironi 2013-2014 di Champions League.

Il nazionale ceco della Roma, Patrik Schick, è stato l’attaccante dello Sparta Praha (2013-15) e Bohemians 1905 (2015-2016) prima di trasferirsi in Italia alla Sampdoria nel 2016.

David Limbersky ha giocato quattro partite col Modena nel 2003-2004.

Il calendario della Roma in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Mercoledì 19 settembre ore 21.00 – Real Madrid-Roma 3-0;

Seconda giornata, Martedì 2 ottobre ore 21.00 – Roma-Viktoria Plzen;

Terza giornata, Martedì 23 ottobre ore 21.00 – Roma-CSKA Mosca;

Quarta giornata, Mercoledì 7 novembre ore 18.55 – CSKA Mosca-Roma;

Quinta giornata, Martedì 27 novembre ore 21.00 – Roma-Real Madrid;

Sesta giornata – Mercoledì 12 dicembre ore 18.55 – Viktoria Plzen-Roma.