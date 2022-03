La partita di calcio Roma-Vitesse inizia fuori ad un pub dove si sono registrati scontri tra i tifosi giallorossi e quelli olandesi. I fatti sono avvenuti all’esterno dello Shamrock, in via del Colosseo, in una zona molto centrale della Capitale. Il bilancio finale è di quattro denunciati che sono a forte rischio daspo (provvedimento che sancirebbe la loro estromissione dagli stadi).

Roma-Vitesse, rissa tra tifosi giallorossi e olandesi fuori dallo Shamrock pub

Una rissa tra tifosi della Roma e alcuni sostenitori del Vitesse è avvenuto questa notte all’esterno dello Shamrock, un pub in via del Colosseo, al centro della Capitale. Oggi è in programma la gara di ritorno valevole per la Conference League. Sul posto sono intervenuti agenti della Digos che hanno fermato 4 persone che saranno denunciate per violenza privata.

Nei loro confronti sicuramente verrà adottato il Daspo da parte del Questore. Al vaglio le immagini di video sorveglianza e della Polizia Scientifica per individuare altri responsabili dell’aggressione.

Non solo Roma-Vitesse, gli scontri tra tifosi giallorossi e quelli del Chelsea nello stesso pub

Non è la prima volta che la tifoseria della Roma viene a contatto con quelle straniere in questo pub. E’ già accaduto nel 2017 quando ci fu una rissa tra i sostenitori giallorossi e quelli del Chelsea che erano arrivati nella Capitale per una partita valida per la fase a gironi di Champions League.