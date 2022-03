Roma-Vitesse, streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Conference League e le probabili formazioni

Roma-Vitesse può essere vista sia in diretta streaming che in tv, ci sono varie opzioni che elencheremo di seguito. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Mourinho dovrebbe riproporre in campo Mkhitaryan, infatti l’assenza del calciatore armeno si è fatta sentire nella deludente prestazione di Udine. La Roma deve difendere l’1-0 della gara d’andata per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Conference League.

Roma-Vitesse, dove vedere la partita in diretta tv

Ci sono diverse opzioni per guardare la partita in televisione. La prima è Dazn ma servirà una smart tv. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale numero 201) o su Sky Sport (canale numero 252). Per farlo, bisognerà avere un abbonamento al pacchetto sport di Sky. Infine, la gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8.

Roma-Vitesse, dove vedere la partita in diretta streaming

Ci sono più modi per vedere la partita in diretta streaming. Il primo è offerto dal sito internet TV8.it. Ma ci sono anche modi a pagamento. L’app Dazn, SkyGo e Now per gli abbonati ai pacchetti sport di Sky.

Le probabili formazioni di Roma-Vitesse di Conference League

Come detto, Mourinho dovrebbe rilanciare Mkhitaryan. Ci sono dubbi sulla fascia sinistra dove potrebbe giocare uno tra Vina, Zalewski (favorito) e El Shaarawy. In attacco, ci dovrebbe essere spazio per i due titolari: Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham. Dietro le punte, dovrebbe agire Mkhitaryan con Lorenzo Pellegrini che dovrebbe essere arretrato a centrocampo. Per il resto, non ci sono altri grandi dubbi di formazione.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Zalewski; Mhkitaryan; Zaniolo, Abraham.

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Bazoer, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Buitink; Grbic, Openda.