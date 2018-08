ROMA – Calciomercato Roma: nonostante sia stato finora uno dei ds più attivi sul mercato, Monchi cerca ancora due colpi. Ai giallorossi serve un centrocampista centrale, e il nome nuovo che si fa largo nelle ultime ore è quello di Wanyama del Tottenham, anche se il favorito è Samassekou del Salisburgo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Con N’Zonzi in stand by c’è stato un interessamento per il 22enne maliano del Salisburgo, con cui ha un contratto in scadenza fra un anno. Al d.s. Monchi è stato offerto Kovacic, un altro che vuole lasciare il Real Madrid. Le trattative per un centrocampista sono legate anche all’eventuale cessione di Gonalons: il francese ha rifiutato un paio di offerte dalla Premier League, perché preferirebbe tornare in Francia. Nelle ultime ore però pare si sia fatto avanti il Torino, che dalla Roma vorrebbe anche Juan Jesus (vecchio pallino di Mazzarri).

I giallorossi vorrebbero anche un esterno d’attacco, e la pista più praticabile appare quella di Marlos, brasiliano dello Shakhtar. Il sogno si Monchi sarebbero Suso, ma il Milan non sembra intenzionato a cederlo (nonostante le avances di Perotti, suo ex compagno ai tempi del Genoa). Costa invece troppo, 50 milioni, David Neres dell’Ajax. Nelle ultime ore si sta facendo largo un’ipotesi che porta a Bailey del Bayer Leverkusen: il giocatore ha confermato il proprio gradimento per i giallorossi, ma ha detto che manca ancora l’intesa tra i club.