Roma. Wijnaldum ingessato, Mourinho: “A volte il calcio è una m…”. Nottata a Villa Stuart per Georginio Wijnaldum, dopo che gli esami eseguiti hanno confermato la frattura composta della tibia destra in seguito ad un contrasto di gioco nella partitella durante la rifinitura a Trigoria.

Al calciatore verrà applicato in mattinata il gesso, ma sembra esclusa una operazione immediata a Villa Stuart per due motivi.

Roma. Wijnaldum ingessato, Mourinho: “A volte il calcio è una m…”

Il primo legato a una questione di tempi: poiché una prima diagnosi indica che il rientro non è prevedibile prima del 2023, non c’è fretta per decidere tra una terapia conservativa o un intervento chirurgico.

Il secondo, invece, si rifà all’accordo stipulato dalla Roma nel 2021 con la Klinik Gut di St. Moritz, che consente al club di avvalersi dell’esperienza del Dott. Ahlbaumer e del suo staff per consulenze ortopediche nell’eventualità di traumi o problematiche relative ai calciatori della società. E’ atteso, infatti, anche un consulto con Ahlbaumer per decidere la strada da intraprendere per il recupero di Wijnaldum.

In giornata è arrivata la notizia che l’ex e non dimenticato Ninja, Radja Naingolan, avrebbe telefonato a Mourinho offrendo di dare una mano a centrocampo. L’idea è stuzzicante, Naingolan vorrebbe chiudere alla grande la sua carriera.

Mou: “A volte il calcio può essere una m…”

“A volte il calcio può essere una merda. In sole due settimane Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane perché quelle calcistiche le conoscevamo già. Purtroppo in uno sfortunatissimo incidente ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo molto tempo”.

Lo ha scritto Josè Mourinho su Instagram pubblicando una foto con la maglia della Roma e la scritta ‘Forza Gini’ commentando la frattura composta della tibia rimediata da Wijnaldum.

“Ma non è solo il calcio a essere una merda a volte, possono esserlo anche le persone che hanno dato inizio alle voci secondo cui un ragazzo top come Felix poteva essere il responsabile dell’accaduto. Quelle persone sono una vera feccia”, scrive ancora lo Special One su Instagram dopo che i profili social di Afena-Gyan sono stati presi di mira da ieri sera da molti tifosi giallorossi con insulti. Poi conclude: “Stasera saremo tutti insieme all’Olimpico, giochiamo per la Roma, per Wijnaldum e per Felix”.

Felix risponde a insulti e razzisti

“Prima di presumere provate a chiedere. Prima di arrivare alla conclusione provate a chiarire. Prima di giudicare provate a conoscere tutta la storia. E’ difficile battere una persona che non si arrende mai”, lo ha scritto Felix Afena-Gyan in una storia Instagram in risposta alle centinaia di offese e insulti, anche di tipo razzista, che nelle ultime ore hanno trovato spazio sui suoi canali social dopo la notizia della frattura della tibia destra di Wijnaldum a seguito di uno scontro di gioco proprio con il calciatore ghanese durante la partitella nella rifinitura di ieri. Già questa mattina era intervenuto Josè Mourinho su Instagram per difendere Felix, che da quasi 24 ore è preso di mira da molti tifosi della Roma.