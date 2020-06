ROMA – Dopo mesi in cui la Roma è rimasta in silenzio, è tornato a parlare di calciomercato il ds Petrachi (che per giunta sarebbe in bilico…).

Infatti, se la squadra della Capitale avesse cambiato proprietario, probabilmente Petrachi sarebbe stato rimosso dal suo incarico per una battuta su Friedkin (“Non arriva Paperon de’ Paperoni…).

Comunque, tornando all’attualità, Petrachi ha parlato a Sky Sport del calciomercato che attende la società giallorossa.

Stando a quanto dichiarato dall’attuale ds giallorosso, la Roma farà di tutto per tenere Zaniolo, Smalling e Mkhitaryan.

Parliamo ovviamente di tre situazioni diverse perché Zaniolo è già della Roma mentre Smalling e Mkhitaryan vanno riscattati a breve.

Le dichiarazioni rilasciate da Petrachi a Sky Sport sono riportate da corrieredellosport.it.